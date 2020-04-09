Імпорт сировинних товарів впав на понад 700 млн грн

"Імпорт сировинних товарів та засобів виробництва впав на 9,3% — з 7,8 млрд дол. до 7,07 млрд дол. А такі товари — руда, кам’яне вугілля, газ, нафта, чорні метали, добрива, машини, трактори тощо — становлять 58,4% обсягів імпорту. Тобто більшу половину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у І кварталі 2020 року Україна завезла:

- котлів, машин, обладнання та механічних пристроїв на 22% менше у порівнянні з І кварталом 2019 року (з 1,015 млрд дол. до 789 млн дол.);

- тракторів для с/г робіт на 11% менше (з 108 млн дол. до 97 млн дол.);

- моторних транспортних засобів для перевезення вантажів на 25% менше (з 88 млн дол. до 65 млн дол.);

- кам'яного вугілля на 44% менше (з 736 млн дол. до 415 млн дол.);

- коксу та напівкоксу на 90% менше (з 87 млн дол. до 8 млн дол.);

- мінеральних добрив на 37% менше (з 432 млн дол. до 271 млн дол.);

- дизельного палива на 13% менше (з 853 млн дол. до 738 млн дол.);

- руди, шлаків, золи на 61% менше (з 80 млн дол. до 31 млн дол.);

- нафти сирої на 57% більше (з 75 млн дол. до 117 млн дол.).

Нагадаємо, імпорт в Україну “чутливих” до незаконного ввезення споживчих товарів, таких як харчі, фармацевтична продукція, побутова техніка, меблі та одяг, у І кварталі 2020 року зріс на 24,5%.