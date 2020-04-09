Імпорт сировинних товарів впав на понад 700 млн грн

ukru
14:22 • 6002 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 52363 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 79281 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 104813 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 121463 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 122652 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 172171 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142286 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148463 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148938 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 121878 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 111606 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 47275 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 28305 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 26099 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 52363 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 79281 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 104813 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 121463 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 122652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 14828 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 22222 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 108654 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 108969 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 126390 перегляди
Актуальне
Імпорт сировинних товарів впав на понад 700 млн грн

Імпорт сировинних товарів впав на понад 700 млн грн

Київ • УНН

 • 11576 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Імпорт товарів та засобів виробництва впав на 9,3%, або ж на понад 700 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram нової митниці.

"Імпорт сировинних товарів та засобів виробництва впав на 9,3% — з 7,8 млрд дол. до 7,07 млрд дол. А такі товари — руда, кам’яне вугілля, газ, нафта, чорні метали, добрива, машини, трактори тощо — становлять 58,4% обсягів імпорту. Тобто більшу половину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у І кварталі 2020 року Україна завезла:

- котлів, машин, обладнання та механічних пристроїв на 22% менше у порівнянні з І кварталом 2019 року (з 1,015 млрд дол. до 789 млн дол.);

- тракторів для с/г робіт на 11% менше (з 108 млн дол. до 97 млн дол.);

- моторних транспортних засобів для перевезення вантажів на 25% менше (з 88 млн дол. до 65 млн дол.);

- кам'яного вугілля на 44% менше (з 736 млн дол. до 415 млн дол.);

- коксу та напівкоксу на 90% менше (з 87 млн дол. до 8 млн дол.);

- мінеральних добрив на 37% менше (з 432 млн дол. до 271 млн дол.);

- дизельного палива на 13% менше (з 853 млн дол. до 738 млн дол.);

- руди, шлаків, золи на 61% менше (з 80 млн дол. до 31 млн дол.);

- нафти сирої на 57% більше (з 75 млн дол. до 117 млн дол.).

Нагадаємо, імпорт в Україну “чутливих” до незаконного ввезення споживчих товарів, таких як харчі, фармацевтична продукція, побутова техніка, меблі та одяг, у І кварталі 2020 року зріс на 24,5%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$235.66
Brent
$70.77
Bitcoin
$85,505.70
S&P 500
$5,672.38
Газ TTF
$43.70
Золото
$3,039.45
Ethereum
$1,985.80