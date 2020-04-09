Импорт сырьевых товаров упал на более чем 700 млн грн

"Импорт сырьевых товаров и средств производства упал на 9,3% - с 7,8 млрд долл. до 7,07 млрд долл. А такие товары - руда, каменный уголь, газ, нефть, черные металлы, удобрения, машины, тракторы и т.д. - составляют 58,4% объемов импорта. То есть больше половины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в I квартале 2020 года Украина завезла:

- котлов, машин, оборудования и механических устройств на 22% меньше по сравнению с I кварталом 2019 (с 1,015 млрд долл. до 789 млн долл.)

- тракторов для с/х работ на 11% меньше (со 108 млн долл. до 97 млн долл.)

- моторных транспортных средств для перевозки грузов на 25% меньше (с 88 млн долл. до 65 млн долл.)

- каменного угля на 44% меньше (с 736 млн долл. до 415 млн долл.)

- кокса и полукокса на 90% меньше (с 87 млн долл. до 8 млн долл.)

- минеральных удобрений на 37% меньше (с 432 млн долл. до 271 млн долл.)

- дизельного топлива на 13% меньше (с 853 млн долл. до 738 млн долл.)

- руды, шлаков, золы на 61% меньше (с 80 млн долл. до 31 млн долл.)

- сырой нефти на 57% больше (с 75 млн долл. до 117 млн долл.).

Напомним, импорт в Украину "чувствительных" к незаконному ввозу потребительских товаров, таких как продукты, фармацевтическая продукция, бытовая техника, мебель и одежда, в I квартале 2020 года вырос на 24,5%.