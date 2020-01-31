"Процес імпічменту" ніяк не вплинув: Зеленський заявив про "новий крок" у відносинах зі США

Так, на питання про те, чи згодний він з тим, що ситуація з імпічментом Дональда Трампа зіпсувала україно-американські відносини, він заявив "мені здається, що навпаки".

"У нас дуже гарні відносини між нашими країнами, ми хочемо, щоб ці відносини були… Питанні не тільки в словах, що США дійсно нас підтримують і захищають Україну – це правда. Питання не тільки в словах. Будь-яка підтримка повинна бути, як і дружба між країнами, вигідною. Сьогодні ми говоримо про вже багато контрактів: різних, в різних сферах, які ми хочемо заключити між нашими країнами. Мені здається, у нас новий крок в наших відносинах, нове відчуття, ми багато зустрічаємось. Я не впевнений, що на ці теплі і важливі відносини якось вплинуло питання з імпічментом пана президента США. Але я неодноразово казав – це наш стратегічний партнер, ми робим все, щоб поліпшити наші відносини", - сказав Глава держави.

Як повідомлялося раніше в УНН, Помпео і Зеленський обговорили реформи та відносини України з Росією.