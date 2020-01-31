"Процесс импичмента" никак не повлиял: Зеленский заявил о "новом шаге" в отношениях со США

Так, на вопрос о том, согласен ли он с тем, что ситуация с импичментом Дональда Трампа испортила украинско-американские отношения, он заявил "мне кажется, что наоборот".

"У нас очень хорошие отношения между нашими странами, мы хотим, чтобы эти отношения были... Вопрос не только в словах, США действительно нас поддерживают и защищают Украину - это правда. Вопрос не только в словах. Любая поддержка должна быть, как и дружба между странами, выгодной. Сегодня мы говорим об уже многих контрактах: различных, в разных сферах, которые мы хотим заключить между нашими странами. Мне кажется, у нас новый шаг в наших отношениях, новое ощущение, что мы много встречаемся. Я не уверен, что на эти теплые и важные отношения как-то повлиял вопрос с импичментом господина президента США. Но я неоднократно говорил - это наш стратегический партнер, мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения", - сказал глава государства.

Как сообщалось ранее в УНН, Помпео и Зеленский обсудили реформы и отношения Украины с Россией.