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The Guardian

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ІКАО відреагувала на посадку в Мінську літака з опозиційним журналістом Протасевичем на борту

Київ • УНН

 • 23270 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) припускає, що посадка в Мінську літака Ryanair Афіни - Вільнюс, на борту якого перебував білоруський журналіст Роман Протасевич, може суперечити Чиказькій конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Про це йдеться в короткій заяві, опублікованій в Twitter організації, передає УНН.

ІКАО відреагувала на посадку в Мінську літака з опозиційним журналістом Протасевичем на борту

Цитата:

“ІКАО серйозно занепокоєна явною вимушеною посадкою рейсу Ryanair і його пасажирів, що може суперечити Чиказькій конвенції. Ми сподіваємося, що більше інформації буде офіційно підтверджено зацікавленими країнами і операторами”, - сказано в заяві.

Деталі

Про необхідність проведення термінового засідання ради IКAO раніше заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, слова якого наводить Держдепартамент. "З огляду на ознаки того, що вимушена посадка була грунтована на неправдивих приводах, ми підтримуємо якнайшвидше засідання ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду цих подій”, — заявив він.

Контекст

Близько 15-ї години 23 травня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, у результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і невдовзі військові його просто вивели”, - розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчину Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади будуть обговорювати на саміті ЄС у Брюсселі, що розпочинається 24 травня. 

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