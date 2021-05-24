ІКАО відреагувала на посадку в Мінську літака з опозиційним журналістом Протасевичем на борту

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“ІКАО серйозно занепокоєна явною вимушеною посадкою рейсу Ryanair і його пасажирів, що може суперечити Чиказькій конвенції. Ми сподіваємося, що більше інформації буде офіційно підтверджено зацікавленими країнами і операторами”, - сказано в заяві.

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Про необхідність проведення термінового засідання ради IКAO раніше заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, слова якого наводить Держдепартамент. "З огляду на ознаки того, що вимушена посадка була грунтована на неправдивих приводах, ми підтримуємо якнайшвидше засідання ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду цих подій”, — заявив він.

Контекст

Близько 15-ї години 23 травня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, у результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і невдовзі військові його просто вивели”, - розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчину Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади будуть обговорювати на саміті ЄС у Брюсселі, що розпочинається 24 травня.