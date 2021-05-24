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ИКАО отреагировала на посадку в Минске самолета с оппозиционным журналистом Протасевичем на борту

Киев • УНН

 • 23270 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Международная организация гражданской авиации (ICAO) предполагает, что посадка в Минске самолета Ryanair Афины - Вильнюс, на борту которого находился белорусский журналист Роман Протасевич, может противоречить Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. Об этом говорится в кратком заявлении, опубликованном в Twitter организации, передает УНН.

ИКАО отреагировала на посадку в Минске самолета с оппозиционным журналистом Протасевичем на борту

Цитата:

"ИКАО серьезно обеспокоена явной вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров, что может противоречить Чикагской конвенции. Мы надеемся, что больше информации будет официально подтверждено заинтересованными странами и операторами", - говорится в заявлении.

Детали

О необходимости проведения срочного заседания совета IКAO ранее заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого приводит Госдепартамент. "Учитывая признаки того, что вынужденная посадка была основана на ложных поводах, мы поддерживаем скорейшее заседание совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения этих событий", - заявил он.

Контекст

Около 15 часов 23 мая самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

"Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: "Меня здесь ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели", - рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. Ситуацию и возможные санкции в отношении белорусских властей будут обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе, который начинается 24 мая.

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