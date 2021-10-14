ІФА-тестування на антитіла перед вакцинацією зменшило б острах людей щодо щеплення від коронавірусу - експерт

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“Я власне за здоровий глузд і суспільство також реагує певним чином на ті чи інші імпульси від держави. Коли перед вакцинацією здається ІФА-тест на наявність антитіл в організмі, то у більшості людей знімається купа тих страхів перед щепленням, тому що це здоровий підхід”, — вважає Борщевський.

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На його думку, якби перед вакцинацією від коронавірусу всі люди здавали ІФА-тести на антитіла, то у держави була б можливість зекономити на вакцинації. Мовляв, щеплення б у такій кількості не були потрібні. Та й загалом, рішення щодо ІФА-тестування на антитіла Борщевський вважає раціональним.

“Я думаю, що можна було б не тільки зекономити. Тому що економіка, це, в першу чергу, сигнали, які подаються суспільству державою, і власне ось ця примусова вакцинація робить загалом не дуже гарний фон. А ІФА-тестування на антитіла є дуже раціональним рішенням і знімає низку питань у населення”, — додав він.