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ИФА-тестирование на антитела перед вакцинацией уменьшило бы боязнь людей относительно прививки от коронавируса - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу сзвели бы на нет все страхи перед вакцинацией у населения. Такого мнения придерживается экономист Виктор Борщевский, передает УНН.

Цитата

"Я, собственно, за здравый смысла и общество также реагирует определенным образом на те или иные импульсы от государства. Когда перед вакцинацией сдают ИФА-тест на наличие антител в организме, то у большинства людей снимается куча тех страхов перед прививкой, потому что это здоровый подход", - считает Борщевский.

Детали

По его мнению, если бы перед вакцинацией от коронавируса все люди сдавали ИФА-тесты на антитела, то у государства была бы возможность сэкономить на вакцинации. Мол, прививки бы в таком количестве не требовались. И вообще, решение о ИФА-тестировании на антитела Борщевский считает рациональным.

"Я думаю, что можно было бы не только сэкономить. Потому что экономика, это, в первую очередь, сигналы, которые подаются обществу государством, и собственно вот эта принудительная вакцинация делает в целом не очень хороший фон. А ИФА-тестирование на антитела является очень рациональным решением и снимает ряд вопросов у населения", - добавил он.

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