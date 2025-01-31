"єМалятко" відновлює роботу в "Дії" - Федоров

Послуга "єМалятко" відновлює роботу на порталі "Дія", повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у п'ятницю, пише УНН.

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"єМалятко" знову в "Дії". Найзручніша у світі можливість отримати перші документи дитини знову працює на порталі "Дія", - написав Федоров.

Завдяки "єМалятку", зазначив він, молоді батьки отримують 9 найважливіших послуг за однією заявою: реєструють народження, одержують допомогу, присвоюють УНЗР та РНОКПП тощо.

"Усе зручно й швидко, замість 11 установ офлайн - одна заява на порталі, яку опрацюють за добу. Економте час та насолоджуйтеся батьківством, а не коридорами в установах", - наголосив Федоров.

Контекст

"єМалятко" у "Дії" тимчасово не працювало на тлі призупинки роботи реєстрів після ворожої кібератаки.