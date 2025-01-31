"єМалятко" возобновляет работу в "Дія" - Федоров
Киев • УНН
Сервис «еМалятко» снова доступен на портале «Дія» после временной приостановки из-за кибератаки. Родители могут получить 9 важных услуг по одному заявлению в течение суток.
Услуга "єМалятко" возобновляет работу на портале "Дія", сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в пятницу, пишет УНН.
Детали
"єМалятко" снова в "Дія". Самая удобная в мире возможность получить первые документы ребенка снова работает на портале "Дія", - написал Федоров.
Благодаря "єМалятко", отметил он, молодые родители получают 9 важнейших услуг по одному заявлению: регистрируют рождение, получают помощь, присваивают УНЗР и РНОКПП и тому подобное.
"Все удобно и быстро, вместо 11 учреждений офлайн - одно заявление на портале, которое обработают за сутки. Экономьте время и наслаждайтесь родительством, а не коридорами в учреждениях", - подчеркнул Федоров.
Контекст
"єМалятко" в "Дія" временно не работало на фоне приостановки работы реестров после вражеской кибератаки.