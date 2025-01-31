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Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
10:37 • 18445 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
09:18 • 49905 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 110774 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

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В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 125905 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

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Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 128131 просмотра

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На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 130569 просмотра

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"єМалятко" возобновляет работу в "Дія" - Федоров

"єМалятко" возобновляет работу в "Дія" - Федоров

Киев  •  УНН

 • 10384 просмотра

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Сервис «еМалятко» снова доступен на портале «Дія» после временной приостановки из-за кибератаки. Родители могут получить 9 важных услуг по одному заявлению в течение суток.

Услуга "єМалятко" возобновляет работу на портале "Дія", сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в пятницу, пишет УНН.  

Детали

"єМалятко" снова в "Дія". Самая удобная в мире возможность получить первые документы ребенка снова работает на портале "Дія", - написал Федоров.

Благодаря "єМалятко", отметил он, молодые родители получают 9 важнейших услуг по одному заявлению: регистрируют рождение, получают помощь, присваивают УНЗР и РНОКПП и тому подобное.

"Все удобно и быстро, вместо 11 учреждений офлайн - одно заявление на портале, которое обработают за сутки. Экономьте время и наслаждайтесь родительством, а не коридорами в учреждениях", - подчеркнул Федоров.

Контекст

"єМалятко" в "Дія" временно не работало на фоне приостановки работы реестров после вражеской кибератаки.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина

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