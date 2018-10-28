IBM купить розробника хмарного програмного забезпечення Red Hat за 34 млрд доларів

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Один із найбільших світових виробників і постачальників апаратного та програмного забезпечення, а також IТ-сервісів і консалтингових послуг компанія IBM оголосила про завершення переговорів щодо купівлі компанії Red Hat. Сума угоди становить близько 34 млрд доларів США, інформує УНН із посиланням на прес-релізі IBM.