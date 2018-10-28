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IBM купить розробника хмарного програмного забезпечення Red Hat за 34 млрд доларів

IBM купить розробника хмарного програмного забезпечення Red Hat за 34 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Один із найбільших світових виробників і постачальників апаратного та програмного забезпечення, а також IТ-сервісів і консалтингових послуг компанія IBM оголосила про завершення переговорів щодо купівлі компанії Red Hat. Сума угоди становить близько 34 млрд доларів США, інформує УНН із посиланням на прес-релізі IBM.

Згідно з повідомленням, сторони “досягли остаточної угоди, що передбачає покупку IBM всіх емітованих акцій Red Hat за ціною 190 доларів за штуку, що становлять спільні вартість підприємства приблизно в 34 млрд доларів”.

“Придбання Red Hat здатне змінити правила гри. Воно змінює всю ситуацію на ринку хмарних технологій”, — зазначила голова ради директорів і президентка корпорації Джіні Рометті. За її словами, угода перетворить IBM у “світового лідера гібридних хмарних” технологій у порівнянні з більшістю конкуруючих компаній, змушених “орендувати 80% комп’ютерних потужностей для скорочення витрат”.

Red Hat після закриття угоди перейде до складу профільного підрозділу корпорації. Глава компанії Джим Уайтхерст увійде до правління IBM і буде підпорядковуватися безпосередньо Рометті. У повідомленні нагадується, що обидві сторони пов’язані 20 роками взаємовигідного співробітництва.

Як раніше інформував УНН, система штучного інтелекту, що отримала назву Project Debater, розроблена компанією IBM під час прес-конференції у Сан-Франциско, США, провела два раунди дебатів з людьми і здобула перемогу в одному з них.

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