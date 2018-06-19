Штучний розум переграв людину у мистецтві дебатів

“Алгоритм успішно використовував інформацію для ведення дебатів, не допускав граматичних помилок і навіть показав здатність передбачати аргументи опонента і попереджати їх”, — прокоментував випадок професор Університету Данді (Шотландія) Кріс Рід.

Як наголошується, у першому раунді суперники обговорювали необхідність державної підтримки космічних досліджень, і двоє людей з декількох десятків глядачів віддали перемогу фахівцеві з дебатів з Ізраїлю, яка виступала проти держпідтримки космічної галузі. Однак у другому раунді з комп’ютером, відразу дев’ять глядачів назвали переможцем алгоритм IBM, який переконав їх у необхідності розвитку телемедицини.

Розробкою Project Debater з 2011 року займалася дослідницька лабораторія IBM в Ізраїлі. Розробники навчили алгоритм різним методикам ведення дебатів, але пошуком інформації, що відноситься до теми конкретних дебатів, система займається самостійно перед самим їх початком. Для цього алгоритм використовує базу з 300 млн новинних статей і наукових праць. При цьому програмі не просто потрібно знаходити факти і дані, а й слухати співрозмовника, щоб сформулювати контраргумент.

У ході дебатів програма не тільки використовувала фрази з бази даних, а й будувала власні. Також Project Debater показав, що не позбавлений почуття гумору: алгоритм вдало вставив у свій виступ жарт.

Нагадаємо, в Google ввели заборону на розробку штучного інтелекту для військових .