Искусственный разум переиграл человека в мастерстве спора

“Алгоритм успешно использовал информацию для ведения дебатов, не допускал грамматических ошибок и даже показал способность предвидеть аргументы оппонента и предупреждать их”, — прокомментировал случай профессор Университета Данди (Шотландия) Крис Рид.

Как отмечается, в первом раунде соперники обсуждали необходимость государственной поддержки космических исследований, и два человека из нескольких десятков зрителей отдали победу специалисту по дебатам из Израиля, которая выступала против господдержки космической отрасли. Однако во втором раунде с компьютером, сразу девять зрителей назвали победителем алгоритм IBM, который убедил их в необходимости развития телемедицины.

Разработкой Project Debater с 2011 года занималась исследовательская лаборатория IBM в Израиле. Создатели обучили алгоритм различным методикам ведения дебатов, но поиском информации, относящейся к теме конкретных дебатов, система занимается самостоятельно перед самым их началом. Для этого алгоритм использует базу из 300 млн новостных статей и научных трудов. При этом программе не просто нужно находить факты и данные, но и слушать собеседника, чтобы сформулировать контраргумент.

В ходе дебатов программа не только использовал фразы из базы данных, но и строил собственные. Также Project Debater показал, что не лишен чувства юмора: алгоритм удачно вставил в свое выступление шутку.

Напомним, в Google ввели запрет на разработку искусственного интеллекта для военных.