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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 11588 просмотра

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8 марта, 13:20 • 108781 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116851 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155308 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148320 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138318 просмотра

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7 марта, 13:58 • 129091 просмотра

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7 марта, 08:52 • 174030 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118152 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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IBM купит разработчика облачного программного обеспечения Red Hat

IBM купит разработчика облачного программного обеспечения Red Hat

Киев  •  УНН

 • 8641 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Один из крупнейших мировых производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг компания IBM объявила о завершении переговоров по покупке компании​ Red Hat. Сумма сделки составляет около 34 млрд долларов США, информирует УНН со ссылкой на пресс-релизе IBM.

Согласно сообщению, стороны "достигли окончательного соглашения, предусматривающего покупку IBM всех эмитированных акций Red Hat по цене 190 долларов за штуку, представляющих общую стоимость предприятия примерно в 34 млрд долларов".

"Приобретение Red Hat способно изменить правила игры. Оно меняет всю ситуацию на рынке облачных технологий", - отметила председатель совета директоров и президенткой корпорации Джинни Рометти. По ее словам, сделка превратит IBM в "мирового лидера гибридных облачных" технологий по сравнению с большинством конкурирующих компаний, вынужденных "арендовать 80% компьютерных мощностей для сокращения расходов".

Red Hat после закрытия сделки перейдет в состав профильного подразделения корпорации. Глава компании Джим Уайтхерст войдет в правление IBM и будет подчиняться непосредственно Рометти. В сообщении напоминается, что обе стороны связаны 20 годами взаимовыгодного сотрудничества.

Как ранее информировал УНН, система искусственного интеллекта, получила название Project Debater, разработанная компанией IBM во время пресс-конференции в Сан-Франциско, США, провела два раунда дебатов с людьми и одержала победу в одном из них.

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