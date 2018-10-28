IBM купит разработчика облачного программного обеспечения Red Hat
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Один из крупнейших мировых производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг компания IBM объявила о завершении переговоров по покупке компании Red Hat. Сумма сделки составляет около 34 млрд долларов США, информирует УНН со ссылкой на пресс-релизе IBM.
Согласно сообщению, стороны "достигли окончательного соглашения, предусматривающего покупку IBM всех эмитированных акций Red Hat по цене 190 долларов за штуку, представляющих общую стоимость предприятия примерно в 34 млрд долларов".
"Приобретение Red Hat способно изменить правила игры. Оно меняет всю ситуацию на рынке облачных технологий", - отметила председатель совета директоров и президенткой корпорации Джинни Рометти. По ее словам, сделка превратит IBM в "мирового лидера гибридных облачных" технологий по сравнению с большинством конкурирующих компаний, вынужденных "арендовать 80% компьютерных мощностей для сокращения расходов".
Red Hat после закрытия сделки перейдет в состав профильного подразделения корпорации. Глава компании Джим Уайтхерст войдет в правление IBM и будет подчиняться непосредственно Рометти. В сообщении напоминается, что обе стороны связаны 20 годами взаимовыгодного сотрудничества.
Как ранее информировал УНН, система искусственного интеллекта, получила название Project Debater, разработанная компанией IBM во время пресс-конференции в Сан-Франциско, США, провела два раунда дебатов с людьми и одержала победу в одном из них.