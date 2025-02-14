“Я не знаю, що в голову у путіна”: Рютте відповів, чи вірить він, що росія хоче завершити війну проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російський диктатор володимир путін абсолютно непередбачуваний, тому він не знає, чи дійсно росія хоче завершити війну проти України. Про це Рютте сказав під час брифінгу, передає УНН.

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Я не знаю, що в голові у президента путіна, і ви теж не можете знати це. Я мав з ним багато зустрічей з 2010 по 14 року у моїй попередній ролі. Він абсолютно непередбачуваний, він сильний також у перемовинах, але для того, щоб досягти угоди, нам треба, щоб він там був, тому що саме він почав війну проти України і тому треба зробити щоб так, щоб результати були в першу чергу міцними, а також щоб зрозуміли в різних країнах у Тихоокеанському регіоні, в Китаї - сказав Рютте.

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Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що переговори з рф завершаться лише за умови довгострокового результату. Він спростував думку про слабку позицію України та наголосив на важливості її підтримки Заходом.

Генсек НАТО прокоментував, чи почала Україна перемовини зі слабкої позиції