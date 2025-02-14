"Я не знаю, что в голове у путина": Рютте ответил, верит ли он, что россия хочет завершить войну против Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российский диктатор владимир путин абсолютно непредсказуем, поэтому он не знает, действительно ли россия хочет завершить войну против Украины. Об этом Рютте сказал во время брифинга, передает УНН.

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Я не знаю, что в голове у президента путина, и вы тоже не можете знать это. Я имел с ним много встреч с 2010 по 14 года в моей предыдущей роли. Он абсолютно непредсказуем, он силен также в переговорах, но для того, чтобы достичь соглашения, нам надо, чтобы он там был, потому что именно он начал войну против Украины и поэтому надо сделать так, чтобы результаты были в первую очередь прочными, а также чтобы поняли в разных странах в Тихоокеанском регионе, в Китае - сказал Рютте.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что переговоры с рф завершатся только при условии долгосрочного результата. Он опроверг мнение о слабой позиции Украины и подчеркнул важность ее поддержки Западом.

Генсек НАТО прокомментировал, начала ли Украина переговоры со слабой позиции