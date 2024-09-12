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І рівень небезпечності: у Києві найближчим часом очікується гроза

І рівень небезпечності: у Києві найближчим часом очікується гроза

Київ • УНН

 • 36796 перегляди

У Києві та Київській області 12 вересня ввечері очікується гроза. КМВА попередила про І рівень небезпечності та закликала не лякатися звуків грому.

Надвечір, 12 вересня, у Києві та області очікується гроза. Про це попередили у Київській міській військовій адміністрації та гідрометцентріі, передає УНН.

Деталі

У найближчі години з утриманням до кінця доби у столиці очікуються грози. І рівень небезпечності

- йдеться у заяві КМВА.

У КМВА закликали не лякатись звуків грому.

Також у гідрометцентрі додали, що гроза очікується і в Київській області.

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Погода дозволить помилуватися бабиним літом, попри магнітні бурі - синоптик10.09.24, 15:44 • 13154 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Київ

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