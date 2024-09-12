І рівень небезпечності: у Києві найближчим часом очікується гроза
Київ • УНН
У Києві та Київській області 12 вересня ввечері очікується гроза. КМВА попередила про І рівень небезпечності та закликала не лякатися звуків грому.
Надвечір, 12 вересня, у Києві та області очікується гроза. Про це попередили у Київській міській військовій адміністрації та гідрометцентріі, передає УНН.
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У найближчі години з утриманням до кінця доби у столиці очікуються грози. І рівень небезпечності
У КМВА закликали не лякатись звуків грому.
Також у гідрометцентрі додали, що гроза очікується і в Київській області.
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