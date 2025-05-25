Гвінет Пелтроу помітили з медичним пластиром на руці: шанувальники занепокоїлися через можливу хворобу зірки

Шанувальники голлівудської акторки Гвінет Пелтроу б’ють на сполох після того, як у новому відео в Instagram помітили медичний пластир на руці зірки. Фанати припускають, що акторка може мати проблеми зі здоров’ям. Про це пише УНН із посиланням на Dailymail.

52-річна володарка премії "Оскар" Гвінет Пелтроу викликала хвилю обговорень серед шанувальників своїм останнім відео, яке вона виклала минулої суботи. У ролику Пелтроу готувала млинці з полуничним джемом, але увагу глядачів привернула не їжа, а маленький круглий пластир на її лівій руці.

Деякі підписники запідозрили, що це - безперервний монітор глюкози (CGM), який використовують для контролю рівня цукру в крові, переважно люди з діабетом 1-го або 2-го типу.

— написав один користувач. Інший додав: "У нас діабет? Датчик на руці схожий на Libre".

Чому у вас глюкометр для діабету 1 типу, ви що, діабетик?

Пристрої, схожі на помічений пластир, зазвичай пропонують компанії Freestyle Libre та Dexcom.

— здивувався ще один фанат.

Що це на її руці?