Гвінет Пелтроу помітили з медичним пластиром на руці: шанувальники занепокоїлися через можливу хворобу зірки
Київ • УНН
У новому відео Гвінет Пелтроу шанувальники помітили на руці медичний пластир. Прихильники припускають, що це може бути монітор глюкози, що викликало занепокоєння щодо її здоров'я.
Шанувальники голлівудської акторки Гвінет Пелтроу б’ють на сполох після того, як у новому відео в Instagram помітили медичний пластир на руці зірки. Фанати припускають, що акторка може мати проблеми зі здоров’ям. Про це пише УНН із посиланням на Dailymail.
Деталі
52-річна володарка премії "Оскар" Гвінет Пелтроу викликала хвилю обговорень серед шанувальників своїм останнім відео, яке вона виклала минулої суботи. У ролику Пелтроу готувала млинці з полуничним джемом, але увагу глядачів привернула не їжа, а маленький круглий пластир на її лівій руці.
Деякі підписники запідозрили, що це - безперервний монітор глюкози (CGM), який використовують для контролю рівня цукру в крові, переважно люди з діабетом 1-го або 2-го типу.
Чому у вас глюкометр для діабету 1 типу, ви що, діабетик?
Пристрої, схожі на помічений пластир, зазвичай пропонують компанії Freestyle Libre та Dexcom.
Боже, ти носиш глюкометр?!
Що це на її руці?
DailyMail звернувся до представників Пелтроу за коментарями, однак наразі офіційної інформації про стан здоров’я акторки немає.
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