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Гвінет Пелтроу помітили з медичним пластиром на руці: шанувальники занепокоїлися через можливу хворобу зірки

Київ • УНН

 • 696 перегляди

У новому відео Гвінет Пелтроу шанувальники помітили на руці медичний пластир. Прихильники припускають, що це може бути монітор глюкози, що викликало занепокоєння щодо її здоров'я.

Гвінет Пелтроу помітили з медичним пластиром на руці: шанувальники занепокоїлися через можливу хворобу зірки

Шанувальники голлівудської акторки Гвінет Пелтроу б’ють на сполох після того, як у новому відео в Instagram помітили медичний пластир на руці зірки. Фанати припускають, що акторка може мати проблеми зі здоров’ям. Про це пише УНН із посиланням на Dailymail.

Деталі

52-річна володарка премії "Оскар" Гвінет Пелтроу викликала хвилю обговорень серед шанувальників своїм останнім відео, яке вона виклала минулої суботи. У ролику Пелтроу готувала млинці з полуничним джемом, але увагу глядачів привернула не їжа, а маленький круглий пластир на її лівій руці.

Деякі підписники запідозрили, що це - безперервний монітор глюкози (CGM), який використовують для контролю рівня цукру в крові, переважно люди з діабетом 1-го або 2-го типу.

Чому у вас глюкометр для діабету 1 типу, ви що, діабетик?

— написав один користувач. Інший додав: "У нас діабет? Датчик на руці схожий на Libre".

Пристрої, схожі на помічений пластир, зазвичай пропонують компанії Freestyle Libre та Dexcom.

Боже, ти носиш глюкометр?!

— здивувався ще один фанат.

Що це на її руці?

— поцікавився ще один, а інший відповів: "Це схоже на Dexcom CGM".

DailyMail звернувся до представників Пелтроу за коментарями, однак наразі офіційної інформації про стан здоров’я акторки немає.

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