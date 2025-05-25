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Гвинет Пэлтроу заметили с медицинским пластырем на руке: поклонники забеспокоились из-за возможной болезни звезды

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В новом видео Гвинет Пэлтроу поклонники заметили на руке медицинский пластырь. Поклонники предполагают, что это может быть монитор глюкозы, что вызвало беспокойство о ее здоровье.

Гвинет Пэлтроу заметили с медицинским пластырем на руке: поклонники забеспокоились из-за возможной болезни звезды

Поклонники голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу бьют тревогу после того, как в новом видео в Instagram заметили медицинский пластырь на руке звезды. Фанаты предполагают, что актриса может иметь проблемы со здоровьем. Об этом пишет УНН со ссылкой на Dailymail.

Детали

52-летняя обладательница премии "Оскар" Гвинет Пэлтроу вызвала волну обсуждений среди поклонников своим последним видео, которое она выложила в прошлую субботу. В ролике Пэлтроу готовила блины с клубничным джемом, но внимание зрителей привлек не еда, а маленький круглый пластырь на ее левой руке.

Некоторые подписчики заподозрили, что это - непрерывный монитор глюкозы (CGM), который используют для контроля уровня сахара в крови, преимущественно люди с диабетом 1-го или 2-го типа.

Почему у вас глюкометр для диабета 1 типа, вы что, диабетик?

— написал один пользователь. Другой добавил: "У нас диабет? Датчик на руке похож на Libre".

Устройства, похожие на замеченный пластырь, обычно предлагают компании Freestyle Libre и Dexcom.

Боже, ты носишь глюкометр?!

— удивился еще один фанат.

Что это на ее руке?

— поинтересовался еще один, а другой ответил: "Это похоже на Dexcom CGM".

DailyMail обратился к представителям Пэлтроу за комментариями, однако пока официальной информации о состоянии здоровья актрисы нет.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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