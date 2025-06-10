ГУР нищить ворога на Куп’янському напрямку: вдалося втримати широку ділянку фронту та стабілізувати оборону в районі
Київ • УНН
Бійці ГУР «Химера» за підтримки інших підрозділів стабілізували оборону на Куп'янському напрямку. Знищено понад 40 укріплень, ліквідовано понад 30 окупантів та взято в полон двох.
Бійці підрозділу "Химера" Головного управління розвідки МО України виконали успішну бойову операцію на Куп’янському напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіційний Telegram-канал ГУР МО України.
Деталі
Українські спецпризначенці діяли з підтримкою інших підрозділів.
За підтримки побратимів із підрозділів "Аратта" та "Сибірський батальйон" українським воїнам вдалося втримати широку ділянку фронту та стабілізувати оборону в районі
У повідомленні підкреслюється, що операція була масштабною та складалась із кількох ключових етапів.
На відео – ключові етапи операції: робота командного пункту, штурм ворожих позицій, евакуація поранених, дії підрозділів БПЛА та вогневої підтримки
Окремо наголошено на втраті живої сили ворогом.
Українська "Химера" забрала життя понад 30 окупантів, 15 із яких загинули в стрілецькому бою
Крім того, втрати противника не обмежуються вбитими.
Понад 40 московитів спецпризначенці поранили, а двох – захопили в полон
Також унаслідок операції було завдано удару по ворожій інфраструктурі: розвідники знищили понад 40 ворожих укріплень та інженерних споруд.
Додатково
На оприлюднених кадрах видно роботу командирів, штурмових груп та дронів – усе свідчить про скоординованість і високу ефективність дій української військової розвідки.