ГУР нищить ворога на Куп’янському напрямку: вдалося втримати широку ділянку фронту та стабілізувати оборону в районі

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 49690 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 141382 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 101536 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 97301 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 178352 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

9 червня, 11:52 • 60942 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
9 червня, 11:44 • 52479 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 166779 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 100551 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 47305 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.4м/с
37%
755мм
Популярнi новини

Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста

10 червня, 02:18 • 50663 перегляди

кремль вимагає поступок від США щодо України для переговорів з контролю над озброєннями - ISW

10 червня, 02:46 • 40791 перегляди

"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

10 червня, 03:15 • 44174 перегляди

Нічна атака рф на Одесу забрала життя двох людей, 9 поранених: показали наслідки

05:39 • 28627 перегляди

Франція запропонувала Україні нові варіанти фінансування зброї: деталі від Міноборони

08:07 • 21474 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 178388 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 176134 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 166797 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 182501 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 168721 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґрета Тунберг

Ілон Маск

Кіріакос Міцотакіс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Kyiv

Israel

Одеса

Реклама
УНН Lite

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

11:04 • 3644 перегляди

Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

08:50 • 13359 перегляди

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

07:28 • 14811 перегляди

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 42058 перегляди

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

9 червня, 15:28 • 54748 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Нью-Йорк таймс

MIM-104 Patriot

ChatGPT

Starlink

ГУР нищить ворога на Куп’янському напрямку: вдалося втримати широку ділянку фронту та стабілізувати оборону в районі

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Бійці ГУР «Химера» за підтримки інших підрозділів стабілізували оборону на Куп'янському напрямку. Знищено понад 40 укріплень, ліквідовано понад 30 окупантів та взято в полон двох.

ГУР нищить ворога на Куп’янському напрямку: вдалося втримати широку ділянку фронту та стабілізувати оборону в районі

Бійці підрозділу "Химера" Головного управління розвідки МО України виконали успішну бойову операцію на Куп’янському напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіційний Telegram-канал ГУР МО України.

Деталі

Українські спецпризначенці діяли з підтримкою інших підрозділів.

За підтримки побратимів із підрозділів "Аратта" та "Сибірський батальйон" українським воїнам вдалося втримати широку ділянку фронту та стабілізувати оборону в районі

- повідомили у ГУР.

У повідомленні підкреслюється, що операція була масштабною та складалась із кількох ключових етапів.

На відео – ключові етапи операції: робота командного пункту, штурм ворожих позицій, евакуація поранених, дії підрозділів БПЛА та вогневої підтримки

- пояснили розвідники.

Окремо наголошено на втраті живої сили ворогом.

Українська "Химера" забрала життя понад 30 окупантів, 15 із яких загинули в стрілецькому бою

- повідомили у ГУР МО України.

Крім того, втрати противника не обмежуються вбитими.

Понад 40 московитів спецпризначенці поранили, а двох – захопили в полон

- повідомляє ГУР.

Також унаслідок операції було завдано удару по ворожій інфраструктурі: розвідники знищили понад 40 ворожих укріплень та інженерних споруд.

Додатково

На оприлюднених кадрах видно роботу командирів, штурмових груп та дронів – усе свідчить про скоординованість і високу ефективність дій української військової розвідки.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Війна
Куп'янськ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9