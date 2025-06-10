ГУР нищить ворога на Куп’янському напрямку: вдалося втримати широку ділянку фронту та стабілізувати оборону в районі

Бійці підрозділу "Химера" Головного управління розвідки МО України виконали успішну бойову операцію на Куп’янському напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіційний Telegram-канал ГУР МО України.

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Українські спецпризначенці діяли з підтримкою інших підрозділів.

За підтримки побратимів із підрозділів "Аратта" та "Сибірський батальйон" українським воїнам вдалося втримати широку ділянку фронту та стабілізувати оборону в районі - повідомили у ГУР.

У повідомленні підкреслюється, що операція була масштабною та складалась із кількох ключових етапів.

На відео – ключові етапи операції: робота командного пункту, штурм ворожих позицій, евакуація поранених, дії підрозділів БПЛА та вогневої підтримки - пояснили розвідники.

Окремо наголошено на втраті живої сили ворогом.

Українська "Химера" забрала життя понад 30 окупантів, 15 із яких загинули в стрілецькому бою - повідомили у ГУР МО України.

Крім того, втрати противника не обмежуються вбитими.

Понад 40 московитів спецпризначенці поранили, а двох – захопили в полон - повідомляє ГУР.

Також унаслідок операції було завдано удару по ворожій інфраструктурі: розвідники знищили понад 40 ворожих укріплень та інженерних споруд.

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На оприлюднених кадрах видно роботу командирів, штурмових груп та дронів – усе свідчить про скоординованість і високу ефективність дій української військової розвідки.