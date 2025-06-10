ГУР уничтожает врага на Купянском направлении: удалось удержать широкий участок фронта и стабилизировать оборону в районе

Бойцы подразделения "Химера" Главного управления разведки МО Украины провели успешную боевую операцию на Купянском направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Официальный Telegram-канал ГУР МО Украины.

Детали

Украинские спецназовцы действовали с поддержкой других подразделений.

При поддержке побратимов из подразделений "Аратта" и "Сибирский батальон" украинским воинам удалось удержать широкий участок фронта и стабилизировать оборону в районе - сообщили в ГУР.

В сообщении подчеркивается, что операция была масштабной и состояла из нескольких ключевых этапов.

На видео – ключевые этапы операции: работа командного пункта, штурм вражеских позиций, эвакуация раненых, действия подразделений БПЛА и огневой поддержки - объяснили разведчики.

Отдельно отмечена потеря живой силы врагом.

Украинская "Химера" унесла жизни более 30 оккупантов, 15 из которых погибли в стрелковом бою - сообщили в ГУР МО Украины.

Кроме того, потери противника не ограничиваются убитыми.

Более 40 московитов спецназовцы ранили, а двоих – захватили в плен - сообщает ГУР.

Также в результате операции был нанесен удар по вражеской инфраструктуре: разведчики уничтожили более 40 вражеских укреплений и инженерных сооружений.

Дополнительно

На обнародованных кадрах видна работа командиров, штурмовых групп и дронов – все свидетельствует о скоординированности и высокой эффективности действий украинской военной разведки.