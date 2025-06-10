ГУР уничтожает врага на Купянском направлении: удалось удержать широкий участок фронта и стабилизировать оборону в районе
Киев • УНН
Бойцы ГУР «Химера» при поддержке других подразделений стабилизировали оборону на Купянском направлении. Уничтожено более 40 укреплений, ликвидировано более 30 оккупантов и взяты в плен двое.
Бойцы подразделения "Химера" Главного управления разведки МО Украины провели успешную боевую операцию на Купянском направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Официальный Telegram-канал ГУР МО Украины.
Детали
Украинские спецназовцы действовали с поддержкой других подразделений.
При поддержке побратимов из подразделений "Аратта" и "Сибирский батальон" украинским воинам удалось удержать широкий участок фронта и стабилизировать оборону в районе
В сообщении подчеркивается, что операция была масштабной и состояла из нескольких ключевых этапов.
На видео – ключевые этапы операции: работа командного пункта, штурм вражеских позиций, эвакуация раненых, действия подразделений БПЛА и огневой поддержки
Отдельно отмечена потеря живой силы врагом.
Украинская "Химера" унесла жизни более 30 оккупантов, 15 из которых погибли в стрелковом бою
Кроме того, потери противника не ограничиваются убитыми.
Более 40 московитов спецназовцы ранили, а двоих – захватили в плен
Также в результате операции был нанесен удар по вражеской инфраструктуре: разведчики уничтожили более 40 вражеских укреплений и инженерных сооружений.
Дополнительно
На обнародованных кадрах видна работа командиров, штурмовых групп и дронов – все свидетельствует о скоординированности и высокой эффективности действий украинской военной разведки.