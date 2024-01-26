Гуменюк пояснила, чому рф останнім часом не використовує "Калібри"

Окупанти зменшили застосування ракет типу "Калібр", що може бути пов’язано зі складним обслуговуванням пускових установок після використання. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Ми спираємося на аналітику і будемо говорити, дійсно, що використання "Калібрів" останнім часом дуже рідке. Є розуміння, що вони дійсно мають складнощі з обслуговуванням тих агрегатів, з яких випускаються "Калібри". І з завантаженням самих ракет, бо вся ця логістика й інфраструктура зосереджена у Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження в новоросійську. Тому очевидно, що це може бути такою причиною - сказала Гуменюк.

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Незважаючи на те, що росія давно не використовувала "Калібри", Наталя Гуменюк зауважила, що їх перебування на чергуванні говорить про те, що вони готові до застосування.

В який момент це станеться ми не можемо зараз вирахувати абсолютно точно. Тому пильності втрачати не можна - наголосила вона.

Також речниця зробила припущення, що тим, що ракетоносії перебувають на чергуванні, але не застосовується рф намагається "присипати пильність". Тобто зробити вигляд, що "нібито вони не будуть використовувати "Калібри", не можуть, не здатні. А в цей час завдати підступного удару".

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