Гуменюк объяснила, почему рф в последнее время не использует "Калибры"

Оккупанты уменьшили применение ракет типа "Калибр", что может быть связано со сложным обслуживанием пусковых установок после использования. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Мы опираемся на аналитику и будем говорить, действительно, что использование "Калибров" в последнее время очень редкое. Есть понимание, что они действительно имеют сложности с обслуживанием тех агрегатов, из которых выпускаются "Калибры". И с загрузкой самих ракет, потому что вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а базируются ракетоносители с целью сохранения в Новороссийске. Поэтому очевидно, что это может быть такой причиной - сказала Гуменюк.

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Несмотря на то, что россия давно не использовала "Калибры", Наталья Гуменюк отметила, что их пребывание на дежурстве говорит о том, что они готовы к применению.

В какой момент это произойдет мы не можем сейчас вычислить абсолютно точно. Поэтому бдительности терять нельзя - подчеркнула она.

Также пресс-секретарь сделала предположение, что тем, что ракетоносители находятся на дежурстве, но не применяется рф пытается "усыпить бдительность". То есть сделать вид, что "якобы они не будут использовать "Калибры", не могут, не способны. А в это время нанести коварный удар".

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