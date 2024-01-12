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ГС "Відсіч" готує українських захисників за підтримки FAVBET

ГС "Відсіч" готує українських захисників за підтримки FAVBET

Київ • УНН

 • 22311 перегляди

ГС "Відсіч" готує українських захисників за підтримки FAVBET

Нещодавно українська iGaming компанія FAVBET розпочала партнерство з Громадською спілкою "Центр підготовки "Відсіч", що опікується мілітарі-підготовкою громадян до участі в захисті від збройної агресії, передає УНН.

Учасники "Відсіч" проходять регулярні навчально-тренувальні заходи й за декілька тижнів освоюють особисту безпеку військовослужбовця, основи будови людського організму та особливо вразливі місця для ураження, технічні характеристики і особливості застосування різних зразків зброї, правила поводження зі зброєю, практичне застосування вогнепальної зброї з різних положень і в різних умовах, рукопашний бій та самозахист тощо.

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Окрім технічної підготовки, команда ГС "Відсіч" звертає увагу та навчає важливим аспектам психології поведінки людини в різних умовах життя, розповідає, як справлятися з бойовим стресом. 

"Сьогодні важливо, щоб українці були максимально підготовлені як фізично, так і морально, а їхній рівень професійності має бути ідеально відпрацьованим. Ми проводимо таку підготовку, щоб кожен розумів - як діяти при несені служби в різних умовах й міг здолати ворога. Наша діяльність важлива для України та для героїв, які боронять українські землі. Це стало можливо в першу чергу завдяки допомозі компанії", - заявили представники ГС "Відсіч".

Співпраця компанії FAVBET з ГС "Відсіч" - ще один етап системної роботи групи компаній Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation, зосередженої на підвищені обороноздатності України. З початком повномасштабного вторгнення за сприяння благодійного фонду було передано понад 260 авто, 130 дронів різного типу, а сумарна сума допомоги ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 210 млн грн.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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