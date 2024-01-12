ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET
Киев • УНН
ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET
Недавно украинская iGaming компания FAVBET начала партнерство с общественным союзом "Центр підготовки "Відсіч", который занимается милитари-подготовкой граждан к участию в защите от вооруженной агрессии, передает УНН.
Участники "Відсіч" проходят регулярные учебно-тренировочные мероприятия и через несколько недель осваивают личную безопасность военнослужащего, основы строения человеческого организма и особо уязвимые места для поражения, технические характеристики и особенности применения различных образцов оружия, правила обращения с оружием, практическое применение огнестрельного оружия с разных положений и в разных условиях, рукопашное сражение и самозащита и т.д.
Кроме технической подготовки, команда ОС "Відсіч" обращает внимание и учит аспектам психологии поведения человека в разных условиях жизни, рассказывает, как справляться с боевым стрессом.
"Сегодня важно, чтобы украинцы были максимально подготовлены как физически, так и морально, а их уровень профессиональности должен быть идеально отработан. Мы проводим такую подготовку, чтобы каждый понимал - как действовать при службе в разных условиях и мог одолеть врага. Наша деятельность важна для Украины и для героев, защищающих украинские земли. Это стало возможно в первую очередь благодаря помощи компании", - заявили представители ОС "Відсіч".
Сотрудничество компании FAVBET с ОС "Відсіч" - еще один этап системной работы группы компаний Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation, сосредоточенной на повышенные обороноспособности Украины. Всего с началом полномасштабного вторжения при содействии благотворительного фонда было передано более 260 авто, 130 дронов разного типа, а суммарная сумма помощи ВСУ и другим силам обороны составила более 210 млн. грн.
ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET
ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET.
Враг продолжает накапливать силы на Купянском направлении - Синегубов
российские войска готовятся к эскалации наступательных операций на Купянском направлении; украинские военные сохраняют контроль и готовность.
В Николаеве мужчина ударил водительницу троллейбуса
В Николаеве мужчина напал на водительницу троллейбуса; позже он был задержан полицией, ему грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство.
Израиль утверждает, что Южная Африка предоставила искаженную информацию Международному суду по делу о геноциде в Газе
Израиль отвергает претензии Южной Африки в Международном суде ООН, заявляя, что они представляют искаженный взгляд на конфликт в Газе.
Нефть подскочила в цене на 4% на фоне избегания танкерами Красного моря после ударов
Цены на нефть выросли на 4% на фоне ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.
россия удерживает в Крыму сотни украинцев без официального подтверждения
россия удерживает в Крыму сотни украинцев без статуса, их местонахождение не подтверждено рф.
Китай "обеспокоен" ударами США и Великобритании по хуситам в Йемене
Китай призывает к сдержанности после авиаударов США и Великобритании по повстанцам-хуситам в Йемене, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.
Автобус столкнулся с микроавтобусом во Львовской области, пострадали двое детей
Двое детей госпитализированы после столкновения микроавтобуса и автобуса во Львовской области.
В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника над белгородской областью
Министерство обороны россии утверждает, что сегодня над белгородской областью якобы был сбит украинский беспилотник.
ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Одесской области, который за взятки позволял уклонистам выезжать за границу
ВСП дал разрешение на задержание одесского судьи за получение взятки за "помощь" уклонистам в выезде за границу.