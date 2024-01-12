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ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 13:09  •  5896 просмотра

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ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET

Недавно украинская iGaming компания FAVBET начала партнерство с общественным союзом "Центр підготовки "Відсіч", который занимается милитари-подготовкой граждан к участию в защите от вооруженной агрессии, передает УНН.

Участники "Відсіч" проходят регулярные учебно-тренировочные мероприятия и через несколько недель осваивают личную безопасность военнослужащего, основы строения человеческого организма и особо уязвимые места для поражения, технические характеристики и особенности применения различных образцов оружия, правила обращения с оружием, практическое применение огнестрельного оружия с разных положений и в разных условиях, рукопашное сражение и самозащита и т.д.

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Кроме технической подготовки, команда ОС "Відсіч" обращает внимание и учит аспектам психологии поведения человека в разных условиях жизни, рассказывает, как справляться с боевым стрессом.

"Сегодня важно, чтобы украинцы были максимально подготовлены как физически, так и морально, а их уровень профессиональности должен быть идеально отработан. Мы проводим такую подготовку, чтобы каждый понимал - как действовать при службе в разных условиях и мог одолеть врага. Наша деятельность важна для Украины и для героев, защищающих украинские земли. Это стало возможно в первую очередь благодаря помощи компании", - заявили представители ОС "Відсіч".

Сотрудничество компании FAVBET с ОС "Відсіч" - еще один этап системной работы группы компаний Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation, сосредоточенной на повышенные обороноспособности Украины. Всего с началом полномасштабного вторжения при содействии благотворительного фонда было передано более 260 авто, 130 дронов разного типа, а суммарная сумма помощи ВСУ и другим силам обороны составила более 210 млн. грн.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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