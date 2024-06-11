Грози, град, шквали та 34-градусна спека: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
На більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, грози, град та шквали зі швидкістю 15-20 м/сек, температура вночі становитиме від 15-20°C вночі до 25-34°C вдень, за винятком західних областей, де буде 21-26°C.
На більшій частині території України сьогодні очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали, температура вночі становитиме від 15° уночі до 34° удень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 11 червня в Україні, крім сходу та південного сходу, короткочасні дощі, грози; вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-20°; вдень 25-30°, на півдні та сході країни до 34°, у західних областях 21-26°.
На Київщині
Короткочасні дощі, грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°; у Києві вночі 18-20°, вдень 26-28°.