Грозы, град, шквалы и 34-градусная жара: прогноз погоды на сегодня

На большей части территории Украины сегодня ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, температура ночью составит от 15° ночью до 34° днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 11 июня в Украине, кроме востока и юго-востока, кратковременные дожди, грозы; в день в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°; в день 25-30°, на юге и востоке страны до 34°, в западных областях 21-26°.

В Киевской области

Кратковременные дожди, грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, в день 25-30°; в Киеве ночью 18-20°, днем 26-28°.