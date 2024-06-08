Грозові дощі, місцями град і шквали та до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
Короткочасні дощі, грози, град і шквали зі швидкістю 15-20 м/с очікуються в більшості регіонів України, за винятком крайнього сходу і Криму, температура повітря - 22-31°C.
Короткочасні дощі, грози, град і шквали очікуються в більшості регіонів України сьогодні, за винятком крайнього сходу і Криму, температура повітря вдень становитиме 22-31°C, пише УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За даними синоптиків, удень в Україні, окрім крайнього сходу та Криму, короткочасні дощі, грози, в центральних і більшості південних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура 22-27°, на півдні та сході країни до 31°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області 22-27°, у Києві близько 25°.