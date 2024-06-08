Грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Кратковременные дожди, грозы, град и шквалы ожидаются в большинстве регионов Украины сегодня, за исключением крайнего востока и Крыма, температура воздуха днем составит 22-31°C, пишет УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

По данным синоптиков, днем в Украине, кроме крайнего востока и Крыма, кратковременные дожди, грозы, в центральных и большинстве южных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура 22-27°, на юге и востоке страны до 31°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области 22-27°, в Киеве около 25°.