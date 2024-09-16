Графіків відключення світла не планується, під ворожі удари потрапила енергетична інфраструктура у 5 областях
Київ • УНН
Сьогодні в Україні не планують відключення електроенергії, але закликають до економії з 16:00 до 22:00. Через обстріли та негоду знеструмлено 664 населених пункти у різних областях.
Графіків відключення світла сьогодні не планується. Але є необхідність ощадливого споживання - українців закликають одночасно не вмикати потужну техніку з 16:00 до 22:00. Під ворожі обстріли минулої доби потрапила енергетична інфраструктура у 5 областях. Негода знеструмила 86 населених пунктів у 8 областях. Про це повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго" та Міненерго, пише УНН.
Споживання
Сьогодні, 16 вересня, рівень споживання електроенергії, станом на 9:30, як повідомляється, був на 6,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня - у п’ятницю, 13 вересня. Це пояснюється зниженням температури у західних областях.
"Сьогодні відключення електроенергії не плануються", - вказали у Міненерго.
Водночас, за даними Укренерго, венергосистемі зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. "Тому сьогодні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії у вечірні години. Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 16:00 до 22:00", - наголосили в Укренерго.
Імпорт та експорт
Імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 18 300 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1426 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.
Ворожі обстріли та знеструмлення
"За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях", - повідомили у Міненерго.
Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 578 населених пунктів.
Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Сумській областях.
Через негоду на ранок були знеструмлені 86 населених пунктів – у Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській областях.
З технічних причин є знеструмлені споживачі на Одещині, Полтавщині, Сумщині та Львівщині.
Надзвичайні ситуації
За даними Міненерго, у Донецькій області біля території однієї з шахт спалахнула пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахтах перебували 550 працівників, їх було сповіщено про аварію. Триває ліквідація пожежі, постраждалих немає.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,43 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.