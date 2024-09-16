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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Графиков отключения света не планируется, под вражеские удары попала энергетическая инфраструктура в 5 областях

Графиков отключения света не планируется, под вражеские удары попала энергетическая инфраструктура в 5 областях

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 08:24  •  12080 просмотра

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Сегодня в Украине не планируют отключение электроэнергии, но призывают к экономии с 16:00 до 22:00. Из-за обстрелов и непогоды обесточены 664 населенных пункта в разных областях.

Графиков отключения света сегодня не планируется. Но есть необходимость экономного потребления - украинцев призывают одновременно не включать мощную технику с 16:00 до 22:00. Под вражеские обстрелы за прошедшие сутки попала энергетическая инфраструктура в 5 областях. Непогода обесточила 86 населенных пунктов в 8 областях. Об этом сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго, пишет УНН.

Потребление

Сегодня, 16 сентября, уровень потребления электроэнергии, по состоянию на 9:30, как сообщается, был на 6,4% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 13 сентября. Это объясняется снижением температуры в западных областях.

"Сегодня отключения электроэнергии не планируются", - указали в Минэнерго.

В то же время, по данным Укрэнерго, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. "Поэтому сегодня сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии в вечерние часы. Пожалуйста, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в период с 16:00 до 22:00", - отметили в Укрэнерго.    

Импорт и экспорт

Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 18 300 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1426 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

Вражеские обстрелы и обесточивания

"За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях", - сообщили в Минэнерго.

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 578 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской областях.

Из-за непогоды на утро были обесточены 86 населенных пунктов -  в Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской областях.

По техническим причинам есть обесточенные потребители в Одесской, Полтавской, Сумской и Львовской областях.

Чрезвычайные ситуации 

По данным Минэнерго, в Донецкой области возле территории одной из шахт вспыхнул пожар, продукты горения в шахту не попадали. На момент инцидента в шахтах находились 550 работников, они были оповещены об аварии. Продолжается ликвидация пожара, пострадавших нет.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,43 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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