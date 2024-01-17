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Готуємо більше сили для нашої держави: Зеленський зустрівся із міністром оборони Умєровим

Готуємо більше сили для нашої держави: Зеленський зустрівся із міністром оборони Умєровим

Київ • УНН

 • 106950 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Рустемом Умеровим і зазначив - "готуємо більше сили для нашої держави".

Президент України Володимир Зеленський провів окрему нараду з міністром оборони Рустемом Умєров, передає УНН.

"Провів окрему нараду з міністром оборони. Готуємо більше сили для нашої держави", - повідомив Зеленський під час вечірнього зведення.

Додамо

Як повідомляв УНН, Зеленський провів нараду з правоохоронцями.

"Зокрема, був на нараді голова Служби безпеки України. Основна доповідь – щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. Я вдячний Службі за результати", - повідомив Президент.

Командувачі доповіли про ситуацію на фронті: Зеленський після Давосу зібрав Ставку17.01.24, 22:21 • 24566 переглядiв

Антоніна Туманова

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