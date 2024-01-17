Готуємо більше сили для нашої держави: Зеленський зустрівся із міністром оборони Умєровим
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Рустемом Умеровим і зазначив - "готуємо більше сили для нашої держави".
Президент України Володимир Зеленський провів окрему нараду з міністром оборони Рустемом Умєров, передає УНН.
"Провів окрему нараду з міністром оборони. Готуємо більше сили для нашої держави", - повідомив Зеленський під час вечірнього зведення.
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Як повідомляв УНН, Зеленський провів нараду з правоохоронцями.
"Зокрема, був на нараді голова Служби безпеки України. Основна доповідь – щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. Я вдячний Службі за результати", - повідомив Президент.
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