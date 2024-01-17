Готовим больше силы для нашего государства: Зеленский встретился с министром обороны Умеровым

Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, передает УНН.

"Провел отдельное совещание с министром обороны. Готовим больше силы для нашего государства", - сообщил Зеленский во время вечерней сводки.

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Как сообщал УНН, Зеленский провел совещание с правоохранителями.

"В частности, был на совещании председатель Службы безопасности Украины. Основной доклад - по противодействию коллаборационистам, по уничтожению логистики врага. Я благодарен Службе за результаты", - сообщил Президент.

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