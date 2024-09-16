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The Washington Post

Готові відправити наших рятувальників та спецтехніку: Україна запропонувала допомогу Чехії у боротьбі з повінню

Київ • УНН

 • 28373 перегляди

Міністр закордонних справ України зустрівся з чеським урядовцем. Обговорено допомогу Чехії Україні та готовність України надіслати рятувальників і техніку для боротьби з повінню в Чехії.

Готові відправити наших рятувальників та спецтехніку: Україна запропонувала допомогу Чехії у боротьбі з повінню

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв уповноваженого уряду Чеської Республіки з питань відновлення України Томаша Копечного. Глава дипвідомства також висловив співчуття та готовність надати підтримку Чехії у зв’язку з повінню, яка завдає значних руйнувань низці її районів, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

Міністр висловив вдячність чеській стороні за всебічну допомогу, яка надається нашій державі з початку повномасштабної російської збройної агресії проти України, з особливим акцентом на Чеську ініціативу з постачання артилерійських снарядів для України. 

Глава МЗС також висловив співчуття та готовність надати підтримку Чехії у зв’язку з повінню, яка завдає значних руйнувань низці її районів.

"Чехія може розраховувати на нашу допомогу – ми готові відправити наших рятувальників та спецтехніку у постраждалі райони. Таке рішення ухвалив Президент України Володимир Зеленський і за координації Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля ми запропонували допомогу партнерам. Ми держава, яка готова у складний час прийти на допомогу друзям", – зазначив Андрій Сибіга.

Додамо

Після цього відбулась зустріч із чеською делегацією заступника міністра закордонних справ України Євгена Перебийноса, який висловив вдячність за гуманітарну допомогу Чеської Республіки у рамках імплементації "Програми гуманітарної, стабілізаційної, відбудови та економічної допомоги Україні у 2023-2025 роках".

Українська сторона відзначила, що чеські проєкти, які реалізуються у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях, стали вагомим внеском у відновлення енергетичної, медичної та критичної інфраструктури нашої держави, зруйнованої внаслідок російських ракетних обстрілів.

Перебийніс також підкреслив важливість допомоги Чеської Республіки місту Харків, яке перебуває під постійним терором держави-агресора, у вигляді надання газових турбін та генераторів чеського виробництва.

Заступник міністра також наголосив на важливій ролі Чеської Республіки у посиленні обороноздатності України. 

Українська сторона покладається на оперативність у постачанні артилерійських снарядів у рамках Чеської ініціативи, а також інших видів озброєння для потреб Збройних Сил України. Крім цього Перебийніс висловив зацікавленість української сторони в участі офіційних представників Чехії та чеських компаній у Форумі оборонних індустрій.

Під час бесіди відбувся обмін думками щодо ширшого залучення чеських інвестицій в економіку України і готовності Уряду України сприяти чеським компаніям у відкритті своїх офісів і виробничих потужностей в нашій державі.

Перебийніс подякував Копечному за його особистий внесок у реалізацію проєктів з відновлення України, а також зусилля зі зміцнення українсько-чеського партнерства.

Польща через повінь проситиме допомоги у ЄС - ЗМІ15.09.24, 20:49 • 20916 переглядiв

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