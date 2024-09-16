Готовы отправить наших спасателей и спецтехнику: Украина предложила помощь Чехии в борьбе с наводнением

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял уполномоченного правительства Чешской Республики по вопросам восстановления Украины Томаша Копечного. Глава дипведомства также выразил соболезнования и готовность оказать поддержку Чехии в связи с наводнением, которое наносит значительные разрушения ряду ее районов, передает УНН со ссылкой на МИД.

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Министр выразил благодарность чешской стороне за всестороннюю помощь, которая предоставляется нашему государству с начала полномасштабной российской вооруженной агрессии против Украины, с особым акцентом на Чешскую инициативу по поставке артиллерийских снарядов для Украины.

Глава МИД также выразил соболезнования и готовность оказать поддержку Чехии в связи с наводнением, которое наносит значительные разрушения ряду ее районов.

«Чехия может рассчитывать на нашу помощь - мы готовы отправить наших спасателей и спецтехнику в пострадавшие районы. Такое решение принял Президент Украины Владимир Зеленский и при координации Премьер-министра Дениса Шмыгаля мы предложили помощь партнерам. Мы государство, которое готово в сложное время прийти на помощь друзьям», - отметил Андрей Сибига.

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После этого состоялась встреча с чешской делегацией заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Перебийноса, который выразил благодарность за гуманитарную помощь Чешской Республики в рамках имплементации «Программы гуманитарной, стабилизационной, восстановления и экономической помощи Украине в 2023-2025 годах».

Украинская сторона отметила, что чешские проекты, которые реализуются в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях, стали весомым вкладом в восстановление энергетической, медицинской и критической инфраструктуры нашего государства, разрушенной в результате российских ракетных обстрелов.

Перебийнис также подчеркнул важность помощи Чешской Республики городу Харьков, который находится под постоянным террором государства-агрессора, в виде предоставления газовых турбин и генераторов чешского производства.

Заместитель министра также отметил важную роль Чешской Республики в усилении обороноспособности Украины.

Украинская сторона полагается на оперативность в поставке артиллерийских снарядов в рамках Чешской инициативы, а также других видов вооружения для нужд Вооруженных Сил Украины. Кроме этого Перебийнис выразил заинтересованность украинской стороны в участии официальных представителей Чехии и чешских компаний в Форуме оборонных индустрий.

Во время беседы состоялся обмен мнениями относительно более широкого привлечения чешских инвестиций в экономику Украины и готовности Правительства Украины содействовать чешским компаниям в открытии своих офисов и производственных мощностей в нашем государстве.

Перебийнис поблагодарил Копечного за его личный вклад в реализацию проектов по восстановлению Украины, а также усилия по укреплению украинско-чешского партнерства.

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