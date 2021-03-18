Honda припинить виробництво в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Автокомпанія Honda заявляє, що припинить виробництво в Мексиці з 18 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Японський автовиробник Honda Motor Co тимчасово припинить виробництво на своїх заводах у Мексиці, починаючи з 18 березня через проблеми з ланцюгами поставок, частково пов'язані з перебоями пандемії.
У компанії не можуть точно сказати, як довго триватиме пауза. Виробництво автомобілів складає значну частину виробничого сектору Мексики, в якому працюють багато провідних автомобільних компаній світу.
Honda заявила, що проблеми з ланцюгами поставок змусять зупинити виробництво на більшості американських та канадських автозаводах на тиждень, але не згадали про його мексиканські заводи.
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