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Голова МЗС Литви Ландсбергіс прибув до Києва: має обговорити ситуацію на фронті та підтримку Заходу

Голова МЗС Литви Ландсбергіс прибув до Києва: має обговорити ситуацію на фронті та підтримку Заходу

Київ • УНН

 • 46053 перегляди

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс здійснює дев'ятий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення. Він обговорить ситуацію на фронті, підтримку Заходу та інтеграцію України до ЄС і НАТО.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з візитом до Києва, про що повідомив у п'ятницю у X, пише УНН.

Я повернувся до Києва, тому що для цього і потрібні друзі

- написав Ландсбергіс.

Деталі

За даними LRT, в Україні він зустрінеться з керівництвом країни, щоб "обговорити ситуацію на фронті, подальшу військову підтримку Заходу, інтеграцію України до Європейського Союзу і НАТО, а також проекти співпраці Литви у сфері розвитку".

Доповнення

Це вже дев'ятий візит Ландсбергіса в Україну з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року. 

Ландсбергіс раніше критикував Захід за надто повільне надання допомоги Україні. Литва та деякі її союзники закликають до зняття обмежень на удари України по цілях на російській території.

Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю11.09.24, 15:40 • 14234 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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