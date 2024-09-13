Голова МЗС Литви Ландсбергіс прибув до Києва: має обговорити ситуацію на фронті та підтримку Заходу

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс здійснює дев'ятий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення. Він обговорить ситуацію на фронті, підтримку Заходу та інтеграцію України до ЄС і НАТО.