Глава МИД Литвы Ландсбергис прибыл в Киев: должен обсудить ситуацию на фронте и поддержку Запада

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл с визитом в Киев, о чем сообщил в пятницу в X, пишет УНН.

Я вернулся в Киев, потому что для этого и нужны друзья - написал Ландсбергис.

Детали

По данным LRT, в Украине он встретится с руководством страны, чтобы "обсудить ситуацию на фронте, дальнейшую военную поддержку Запада, интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО, а также проекты сотрудничества Литвы в сфере развития".

Дополнение

Это уже девятый визит Ландсбергиса в Украину с момента вторжения россии в феврале 2022 года.

Ландсбергис ранее критиковал Запад за слишком медленное предоставление помощи Украине. Литва и некоторые ее союзники призывают к снятию ограничений на удары Украины по целям на российской территории.

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