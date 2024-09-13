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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Литвы Ландсбергис прибыл в Киев: должен обсудить ситуацию на фронте и поддержку Запада

Глава МИД Литвы Ландсбергис прибыл в Киев: должен обсудить ситуацию на фронте и поддержку Запада

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 09:14  •  17293 просмотра

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис совершает девятый визит в Киев с начала полномасштабного вторжения. Он обсудит ситуацию на фронте, поддержку Запада и интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл с визитом в Киев, о чем сообщил в пятницу в X, пишет УНН.

Я вернулся в Киев, потому что для этого и нужны друзья

- написал Ландсбергис.

Детали

По данным LRT, в Украине он встретится с руководством страны, чтобы "обсудить ситуацию на фронте, дальнейшую военную поддержку Запада, интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО, а также проекты сотрудничества Литвы в сфере развития".

Дополнение

Это уже девятый визит Ландсбергиса в Украину с момента вторжения россии в феврале 2022 года. 

Ландсбергис ранее критиковал Запад за слишком медленное предоставление помощи Украине. Литва и некоторые ее союзники призывают к снятию ограничений на удары Украины по целям на российской территории.

Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю11 сентября 2024, 12:40 • 13835 просмотров

Юлия Шрамко

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