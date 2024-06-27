Голова КОВА передав бійцям ГУР два сертифікати на будинки в комплексі для ветеранів, який будують на Київщині
Київ • УНН
Голова Київської ОДА Руслан Кравченко вручив бійцям ГУР два сертифікати на будинки у житловому комплексі, що будується для ветеранів війни у Київській області до кінця літа.
Бійці української розвідки отримали від голови Київської ОВА Руслана Кравченка два сертифікати на будинки в житловому комплексі для воїнів-героїв, який планують повністю облаштувати на Київщини до кінця літа. Про це Руслан Кравченко повідомив у Facebook, передає УНН.
На Київщині триває активне будівництво інклюзивного житлового комплексу для воїнів-героїв. Зустрівся з начальником Головного управління розвідки Кирилом Будановим та бійцями ГУР. Передав перші два сертифікати на отримання будинків в цьому комплексі
За його словами, комплекс будується за фінансової підтримки БФ Андрія Засухи та ФК "Колос Ковалівка". Завершити повне облаштування планується до кінця цього літа.
Найближчим часом такі ж сертифікати будуть передані ветеранам з 3-ї окремої штурмової бригади, 72 ОМБр імені Чорних Запорожців та 114 бригади ТРО.
В комплексі 56 приватних будинків, площа кожного – 80 кв. м. В помешканнях триває ремонт, тут встановлять кухонні меблі, облаштують ванну та санвузол. В будинках також буде тераса для відпочинку, поруч невелика земельна ділянка.
Також планують облаштувати амбулаторію, дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку та укриття.
Будинки та земельні ділянки передадуть у власність військовим та їхнім родинам. Після заселення в будинки ветерани будуть працевлаштовані на одному з місцевих підприємств. Дітей військових до школи та садочка відвозитиме спеціальний автобус, який планують закупити благодійники.
"Подякував бійцям ГУР за надійний захист нашої держави та мільйони збережених життів українців. Кожен з них робить все можливе для того, щоб Україна була незалежною. А наше завдання – зробити все, щоб ті, хто рятує країну ціною власного здоров'я, мали змогу максимально швидко адаптуватися" - зазначив голова КОВА.
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