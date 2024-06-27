Бойцы украинской разведки получили от председателя Киевской ОВА Руслана Кравченко два сертификата на дома в жилом комплексе для воинов-героев, который планируют полностью обустроить на Киевщине до конца лета. Об этом Руслан Кравченко сообщил в Facebook, передает УНН.

На Киевщине продолжается активное строительство инклюзивного жилого комплекса для воинов-героев. Встретился с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым и бойцами ГУР. Передал первые два сертификата на получение домов в этом комплексе - рассказал Руслан Кравченко.

По его словам, комплекс строится при финансовой поддержке БФ Андрея Засухи и ФК "Колос Ковалевка". Завершить полное обустройство планируется до конца этого лета.

В ближайшее время такие же сертификаты будут переданы ветеранам из 3-й отдельной штурмовой бригады, 72 ОМБр имени Черных Запорожцев и 114 бригады ТРО.

В комплексе 56 частных домов, площадь каждого - 80 кв. м. В помещениях продолжается ремонт, здесь установят кухонную мебель, обустроят ванную и санузел. В домах также будет терраса для отдыха, рядом небольшой земельный участок.

Также планируют обустроить амбулаторию, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и укрытия.

Дома и земельные участки передадут в собственность военным и их семьям. После заселения в дома ветераны будут трудоустроены на одном из местных предприятий. Детей военных в школу и садик будет отвозить специальный автобус, который планируют закупить благотворители.

"Поблагодарил бойцов ГУР за надежную защиту нашего государства и миллионы сохраненных жизней украинцев. Каждый из них делает все возможное для того, чтобы Украина была независимой. А наша задача - сделать все, чтобы те, кто спасает страну ценой собственного здоровья, имели возможность максимально быстро адаптироваться", - отметил председатель КОВА.

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