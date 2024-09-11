Глава МЗС України провів 20 телефонних перемовин за шість днів: ключові теми

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Київ • УНН

 • 15638 перегляди

Андрій Сибіга обговорив з 21 колегою вступ до ЄС і НАТО, використання зброї проти рф та залучення ППО. Пріоритетами стали посилення обороноздатності, санкції та реалізація Формули миру.

Глава МЗС України Андрій Сибіга за шість робочих днів здійснив 20 телефонних переговорів з 21 очільником зовнішньополітичних відомств різних країн та куточків світу. Серед пріоритетних тем - вступ України до ЄС та НАТО, дозвіл без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в росії та залучення ППО, передає УНН.

"Лише за 6 робочих днів глава МЗС України Андрій Сибіга здійснив 20 телефонних переговорів з 21 очільником зовнішньополітичних відомств різних країн та куточків світу – Європи, Північної Америки, Азії та Океанії", - йдеться у повідомленні.

За даними МЗС, пріоритетними темами розмов з іноземними колегами стали:

- посилення обороноздатності України

- нарощування оборонного виробництва та інвестицій

- можливість України без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в Росії

- вступ України до ЄС та НАТО

- розширення співпраці з країнами світу

- забезпечення всебічної відповідальності за злочини Росії

- реалізація Української Формули миру

- збільшення санкційного тиску на державу-агресора

- залучення ППО партнерів для збиття російських дронів і ракет в українському небі

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За даними відомства, Андрій Сибіга запевнив співрозмовників у незмінності зовнішньополітичного курсу та отримав запевнення у подальшій непохитній підтримці України у протистоянні російській агресії, захисту свого суверенітету та відновленні територіальної цілісності.

Очільником МЗС України призначили Андрія Сибігу 05.09.24, 14:10 • 16754 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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