Глава МИД Украины провел 20 телефонных переговоров за шесть дней: ключевые темы

Глава МИД Украины Андрей Сибига за шесть рабочих дней совершил 20 телефонных переговоров с 21 главой внешнеполитических ведомств разных стран и уголков мира. Среди приоритетных тем - вступление Украины в ЕС и НАТО, разрешение без ограничений использовать имеющееся оружие против законных военных целей в россии и привлечение ПВО, передает УНН.

"Только за 6 рабочих дней глава МИД Украины Андрей Сибига совершил 20 телефонных переговоров с 21 главой внешнеполитических ведомств разных стран и уголков мира - Европы, Северной Америки, Азии и Океании", - говорится в сообщении.

По данным МИД, приоритетными темами разговоров с иностранными коллегами стали:

- усиление обороноспособности Украины

- наращивание оборонного производства и инвестиций

- возможность Украины без ограничений использовать имеющееся оружие против законных военных целей в россии

- вступление Украины в ЕС и НАТО

- расширение сотрудничества со странами мира

- обеспечение всесторонней ответственности за преступления России

- реализация Украинской Формулы мира

- увеличение санкционного давления на государство-агрессора

- привлечение ПВО партнеров для сбивания российских дронов и ракет в украинском небе

По данным ведомства, Андрей Сибига заверил собеседников в неизменности внешнеполитического курса и получил заверения в дальнейшей непоколебимой поддержке Украины в противостоянии российской агрессии, защите своего суверенитета и восстановлении территориальной целостности.

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