Глава МИД Украины провел 20 телефонных переговоров за шесть дней: ключевые темы
Киев • УНН
Андрей Сибига обсудил с 21 коллегой вступление в ЕС и НАТО, использование оружия против рф и привлечение ПВО. Приоритетами стали усиление обороноспособности, санкции и реализация Формулы мира.
Глава МИД Украины Андрей Сибига за шесть рабочих дней совершил 20 телефонных переговоров с 21 главой внешнеполитических ведомств разных стран и уголков мира. Среди приоритетных тем - вступление Украины в ЕС и НАТО, разрешение без ограничений использовать имеющееся оружие против законных военных целей в россии и привлечение ПВО, передает УНН.
"Только за 6 рабочих дней глава МИД Украины Андрей Сибига совершил 20 телефонных переговоров с 21 главой внешнеполитических ведомств разных стран и уголков мира - Европы, Северной Америки, Азии и Океании", - говорится в сообщении.
По данным МИД, приоритетными темами разговоров с иностранными коллегами стали:
- усиление обороноспособности Украины
- наращивание оборонного производства и инвестиций
- возможность Украины без ограничений использовать имеющееся оружие против законных военных целей в россии
- вступление Украины в ЕС и НАТО
- расширение сотрудничества со странами мира
- обеспечение всесторонней ответственности за преступления России
- реализация Украинской Формулы мира
- увеличение санкционного давления на государство-агрессора
- привлечение ПВО партнеров для сбивания российских дронов и ракет в украинском небе
По данным ведомства, Андрей Сибига заверил собеседников в неизменности внешнеполитического курса и получил заверения в дальнейшей непоколебимой поддержке Украины в противостоянии российской агрессии, защите своего суверенитета и восстановлении территориальной целостности.
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