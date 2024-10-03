Глава МЗС Польщі прокоментував повідомлення про суперечку з Володимиром Зеленським

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55149 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 104909 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 143315 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 118402 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 110528 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114460 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 140475 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75275 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83711 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177842 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 32934 перегляди
росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

24 березня, 16:27 • 13284 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 25191 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 36620 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 16831 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 143310 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 140474 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177839 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516544 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595974 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6062 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 32934 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33090 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35224 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59176 перегляди
Актуальне
Глава МЗС Польщі прокоментував повідомлення про суперечку з Володимиром Зеленським

Глава МЗС Польщі прокоментував повідомлення про суперечку з Володимиром Зеленським

Київ • УНН

 • 14709 перегляди

Глава МЗС Польщі прокоментував повідомлення про суперечку з президентом України. Сікорський підкреслив консенсус щодо ексгумації жертв Волинської трагедії та отримав запевнення від України про вирішення справи.

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський підкреслив, що в Польщі існує національний консенсус щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Посадовець заявив, що отримав запевнення від України, що справа буде вирішена. Також дипломат відповів, чи насправді була напружена атмосфера під час його вересневої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Пише УНН із посиланням на Trojka polskie radio та Onet.

Деталі

Чи справді була суперечка (з президентом України Володимиром Зеленським), коли ви розмовляли, як це описав журналіст Onet Вітольд Юраш? - запитала ведуча в ефірі Польського радіо "Trójki".

Я дійсно можу стояти на своєму. Ми пізнаємо їх за їхніми плодами,

- відповів Радослав Сікорський. 

 Він відповів те ж саме на повторне запитання, про те чи насправді "була бійка",  заявивши також "дипломатичне мовчання".

Доповнення

В Польщі існує національний консенсус щодо ексгумації жертв Волинської трагедії, також сказав Радослав Сікорський. Посадовець нагадав, що ексгумації домагається, зокрема, президент Анджей Дуда, а також спікер Сейму Шимон Головня та віце-прем'єр-міністр, голова Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Вже розмовляючи в Києві три тижні тому, я отримав запевнення, що питання (ексгумації жертв Волинської трагедії) буде вирішене. Ми не хочемо, щоб це дратувало Україну, але щоб польсько-українське примирення і союз були без цього болючого питання

- запевнив міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

У полських ЗМІ нагадали, що незабаром після візиту міністра Сікорського до Києва оглядач видання Onet Вітольд Юраш написав, що під час зустрічі з президентом України виникла суперечка.

Нібито Зеленський, серед іншого, звинуватив Польщу в тому, що вона не підтримує Україну в переговорах про вступ до ЄС; відповідно атмосфера зіпсувалася, коли голова польської дипломатії підняв тему Волині, пишуть польські ЗМІ.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, 1 жовтня, в ході робочого візиту до Польщі, зустрівся з президентом країни Анджеєм Дудою.

Сікорський пояснив свої слова щодо референдуму в Криму: пропозиція пролунала у рамках гіпотетичної дискусії20.09.24, 21:53 • 24851 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05