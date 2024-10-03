Глава МЗС Польщі прокоментував повідомлення про суперечку з Володимиром Зеленським

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський підкреслив, що в Польщі існує національний консенсус щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Посадовець заявив, що отримав запевнення від України, що справа буде вирішена. Також дипломат відповів, чи насправді була напружена атмосфера під час його вересневої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Пише УНН із посиланням на Trojka polskie radio та Onet.

Деталі

Чи справді була суперечка (з президентом України Володимиром Зеленським), коли ви розмовляли, як це описав журналіст Onet Вітольд Юраш? - запитала ведуча в ефірі Польського радіо "Trójki".

Я дійсно можу стояти на своєму. Ми пізнаємо їх за їхніми плодами, - відповів Радослав Сікорський.

Він відповів те ж саме на повторне запитання, про те чи насправді "була бійка", заявивши також "дипломатичне мовчання".

Доповнення

В Польщі існує національний консенсус щодо ексгумації жертв Волинської трагедії, також сказав Радослав Сікорський. Посадовець нагадав, що ексгумації домагається, зокрема, президент Анджей Дуда, а також спікер Сейму Шимон Головня та віце-прем'єр-міністр, голова Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Вже розмовляючи в Києві три тижні тому, я отримав запевнення, що питання (ексгумації жертв Волинської трагедії) буде вирішене. Ми не хочемо, щоб це дратувало Україну, але щоб польсько-українське примирення і союз були без цього болючого питання - запевнив міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

У полських ЗМІ нагадали, що незабаром після візиту міністра Сікорського до Києва оглядач видання Onet Вітольд Юраш написав, що під час зустрічі з президентом України виникла суперечка.

Нібито Зеленський, серед іншого, звинуватив Польщу в тому, що вона не підтримує Україну в переговорах про вступ до ЄС; відповідно атмосфера зіпсувалася, коли голова польської дипломатії підняв тему Волині, пишуть польські ЗМІ.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, 1 жовтня, в ході робочого візиту до Польщі, зустрівся з президентом країни Анджеєм Дудою.

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