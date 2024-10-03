Глава МИД Польши прокомментировал сообщения о споре с Владимиром Зеленским

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский подчеркнул, что в Польше существует национальный консенсус относительно эксгумации жертв Волынской трагедии. Чиновник заявил, что получил заверения от Украины, что дело будет решено. Также дипломат ответил, действительно ли была напряженная атмосфера во время его сентябрьской встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пишет УНН с ссылкой на Trojka polskie radio и Onet.

Детали

Действительно ли был спор (с президентом Украины Владимиром Зеленским), когда вы разговаривали, как это описал журналист Onet Витольд Юраш? - спросила ведущая в эфире Польского радио "Trójki".

Я действительно могу стоять на своем. Мы узнаем их по их плодам, - ответил Радослав Сикорский.

Он ответил то же самое на повторный вопрос, о том действительно ли "была драка", заявив также "дипломатическое молчание".

Дополнение

В Польше существует национальный консенсус относительно эксгумации жертв Волынской трагедии, также сказал Радослав Сикорский. Чиновник напомнил, что эксгумации добивается, в частности, президент Анджей Дуда, а также спикер Сейма Шимон Головня и вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Уже разговаривая в Киеве три недели назад, я получил заверения, что вопрос (эксгумации жертв Волынской трагедии) будет решен. Мы не хотим, чтобы это раздражало Украину, но чтобы польско-украинское примирение и союз были без этого болезненного вопроса" - сказал Сикорский.

В полских СМИ напомнили, что вскоре после визита министра Сикорского в Киев обозреватель издания Onet Витольд Юраш написал, что во время встречи с президентом Украины возник спор.

Якобы Зеленский, среди прочего, обвинил Польшу в том, что она не поддерживает Украину в переговорах о вступлении в ЕС; соответственно атмосфера испортилась, когда глава польской дипломатии поднял тему Волыни, пишут польские СМИ.

Напомним,

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, 1 октября, в ходе рабочего визита в Польшу, встретился с президентом страны Анджеем Дудой.

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