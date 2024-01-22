Глава МЗС Чехії запропонував обмежити пересування російських дипломатів ЄС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував обмежити пересування російських дипломатів у межах ЄС в рамках нового пакету санкцій проти Росії. Запропоноване обмеження обмежить пересування дипломатів країнами Шенгенської зони, де вони акредитовані.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський представив на засіданні Ради глав МЗС держав Євросоюзу (ЄС) пропозицію обмежити пересування російських дипломатів територією ЄС. Про це повідомляють Чеські новини, передає УНН.
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Як зазначили журналісти, Чехія наполягає на внесенні пропозиції щодо російських дипломатів до нового пакету санкцій проти Росії.
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До цього британська газета Financial Times повідомила, що Прага хоче обмежити пересування дипломатів РФ лише територією країн Шенгенської угоди, де їх акредитовано.
Нині вони можуть переміщатися без національних віз 24 державами ЄС, а також Швейцарією, Норвегією та Ісландією.
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