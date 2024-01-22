Глава МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов ЕС

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский представил на заседании Совета глав МИД государств Евросоюза (ЕС) предложение ограничить передвижение российских дипломатов по территории ЕС. Об этом сообщают Чешские новости, передает УНН.

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Как отметили журналисты, Чехия настаивает на внесении предложения по российским дипломатам в новый пакет санкций против России.

Все внимание сейчас приковано к внеочередному Европейскому совету, который состоится 1 февраля и на котором будет решаться вопрос о макрофинансовой помощи для Украины заявил Липавский.

До этого британская газета Financial Times сообщила, что Прага хочет ограничить передвижение дипломатов РФ только территорией стран Шенгенского соглашения, где они аккредитованы.

Сейчас они могут перемещаться без национальных виз по 24 государствам ЕС, а также Швейцарии, Норвегии и Исландии.

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