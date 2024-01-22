Глава МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов ЕС
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил ограничить передвижение российских дипломатов в пределах ЕС в рамках нового пакета санкций против России. Предложенное ограничение ограничит передвижение дипломатов странами Шенгенской зоны, где они аккредитованы.
Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт
Украина предложила новый закон о множественном гражданстве, направленный на иностранцев и членов их семей, которые принимали непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности страны. Законопроект предлагает упрощенные процедуры для определенных категорий иностранных граждан, а также устанавливает условия приобретения и прекращения гражданства Украины.
Саперы взяли в плен 11 оккупантов на востоке Украины
Украинские саперы взяли в плен 11 российских военнослужащих во время выполнения боевых задач на востоке Украины, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины. Захватом пленных занимался 808-й отдельный полк.
Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников
Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в Газе, что станет самым длинным предложением, которое он делал Хамасу, в обмен на освобождение всех заложников, говорится в сообщении Axios. Предложение поступило на фоне усилий египетских, катарских и американских посредников, которые пытаются договориться о сделке.
Сумщина: россияне совершили сорок обстрелов приграничья, под огонь попали восемь громад
Российские военные атаковали восемь населенных пунктов в Сумской области Украины, в понедельник было зафиксировано 186 взрывов. Атаки включали минометные, артиллерийские и беспилотные обстрелы.
Протесты во Франции из-за закона о мигрантах: докладчик ООН рассказала что не так с предлагаемым законопроектом
Докладчик ООН по вопросам расизма К. П. Ашвини раскритиковала предложенный французским правительством закон о мигрантах, назвав его нарушением человеческого равенства и свободы. Это произошло после того, как более 75 000 французских граждан в 160 городах протестовали против предложенного закона.
Суд отправил Романа Гринкевича под стражу и определил залог в полмиллиарда гривен
Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве на миллиард гривен при закупке одежды для Вооруженных сил, был взят под стражу до 17 марта Печерским районным судом Киева с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.
В течение 2022-2023 годов Роман Гринкевич 11 раз выезжал за границу по системе "Шлях" - прокурор
Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве с военной одеждой на 1 миллиард гривен, в течение 2022-2023 годов 11 раз выезжал из Украины.
Зеленский провел ряд важных совещаний: одно из них касалось российских активов
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи, направленные на координацию действий с мировыми партнерами и выработку стратегии по замороженным российским активам. Цель - усилить позицию Украины против российской агрессии и выступить за конфискацию этих активов для защиты Украины.
Оккупанты сбросили четыре управляемые бомбы на село в Херсонской области: удар пришелся по жилым домам
Как сообщается, российская армия сбросила четыре управляемые авиабомбы на село в Херсонской области, разрушив несколько домов, но обошлось без жертв.