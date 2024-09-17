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Генштаб: ЗСУ відбили 153 атаки окупантів за добу, бої тривають на всіх напрямках

Генштаб: ЗСУ відбили 153 атаки окупантів за добу, бої тривають на всіх напрямках

Київ • УНН

 • 83974 перегляди

Українські військові продовжують стримувати наступ російських загарбників, завдаючи їм значних втрат. За добу відбулося 153 бойових зіткнення, ворог здійснив 63 авіаудари та випустив 448 дронів-камікадзе.

Станом на 22:00 16 вересня 2024 року, українські військові продовжують рішуче відбивати спроби російських окупантів просунутися вглиб території України, завдаючи противнику значних втрат та виснажуючи його по всій лінії фронту. За добу відбулося 153 бойових зіткнення. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає УНН

Деталі

Російські загарбники здійснили 63 авіаудари по українській території, використавши 83 керовані авіаційні бомби (КАБ). Крім цього, противник застосував 448 дронів-камікадзе та здійснив понад 2900 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

Ситуація за напрямками:

  • Харківський напрямок: Ворог двічі атакував оборонні рубежі українських військ біля Вовчанська.
  • Куп'янський напрямок: Противник провів десять штурмів у районах Новоосинового, Синьківки та Лозової. Українські захисники відбили шість атак, ще чотири бої тривають.
  • Лиманський напрямок: Російські війська здійснили 21 атаку на позиції ЗСУ неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Лозової, Білогорівки та у Серебрянському лісі. Наразі тривають чотири бої.
  • Сіверський напрямок: Ворог атакував в районах Івано-Дар’ївки та Переїзного. Три атаки росіян були зупинені українськими військовими.
  • Краматорський напрямок: Одне бойове зіткнення триває поблизу Васюківки, п’ять атак вже відбито.
  • Торецький напрямок: Росіяни здійснили 16 атак поблизу Неліпівки, Дружби, Торецька та Залізного. Українські захисники зупинили 13 атак, три продовжуються.
  • Покровський напрямок: Від початку доби ворог здійснив 40 спроб прорвати оборону неподалік Воздвиженки, Гродівки, Новогродівки, Маринівки та Красного Яру. Два бої досі тривають. На цьому напрямку було знешкоджено 188 окупантів, з них 74 — безповоротно, знищено бойову броньовану машину та три автомобілі, пошкоджено БМП та автомобіль противника.
  • Курахівський напрямок: Ворог здійснив 42 атаки поблизу Українська, Цукуриного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Чотири бої тривають.
  • Времівський напрямок: Окупанти здійснили наступальні дії неподалік Вугледара, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки. Три атаки були відбиті, чотири штурми продовжуються.
  • Оріхівський напрямок: Противник здійснив одну невдалу спробу просунутися поблизу Роботиного.
  • Придніпровський напрямок: Російські війська п’ять разів намагалися витіснити українські підрозділи з позицій, усі спроби були невдалими.

На інших напрямках суттєвих змін ситуація не зазнала. Українські захисники продовжують успішно утримувати позиції та завдавати ворогу значних втрат.

Генштаб: 137 боєзіткнень на фронті, найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському16.09.24, 01:08 • 21660 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика

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