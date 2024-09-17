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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 21:05  •  1311 просмотра

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Украинские военные продолжают сдерживать наступление российских захватчиков, нанося им значительные потери. За сутки произошло 153 боевых столкновения, враг совершил 63 авиаудара и выпустил 448 дронов-камикадзе.

По состоянию на 22:00 16 сентября 2024 года, украинские военные продолжают решительно отражать попытки российских оккупантов продвинуться вглубь территории Украины, нанося противнику значительные потери и истощая его по всей линии фронта. За сутки произошло 153 боевых столкновения. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН

Детали

Российские захватчики совершили 63 авиаудара по украинской территории, использовав 83 управляемые авиационные бомбы (КАБ). Кроме этого, противник применил 448 дронов-камикадзе и совершил более 2900 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям:

  • Харьковское направление: Враг дважды атаковал оборонительные рубежи украинских войск возле Волчанска.
  • Купянское направление: Противник провел десять штурмов в районах Новоосиново, Синьковки и Лозовой. Украинские защитники отбили шесть атак, еще четыре боя продолжаются.
  • Лиманское направление: Российские войска совершили 21 атаку на позиции ВСУ неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Лозовой, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Сейчас продолжаются четыре боя.
  • Северское направление: Враг атаковал в районах Ивано-Дарьевки и Переездного. Три атаки россиян были остановлены украинскими военными.
  • Краматорское направление: Одно боевое столкновение продолжается вблизи Васюковки, пять атак уже отбито.
  • Торецкое направление: Россияне совершили 16 атак вблизи Нелиповки, Дружбы, Торецка и Железного. Украинские защитники остановили 13 атак, три продолжаются.
  • Покровское направление: С начала суток враг совершил 40 попыток прорвать оборону неподалеку Воздвиженки, Гродовки, Новогродовки, Мариновки и Красного Яра. Два боя до сих пор продолжаются. На этом направлении было обезврежено 188 оккупантов, из них 74 - безвозвратно, уничтожено боевую бронированную машину и три автомобиля, повреждены БМП и автомобиль противника.
  • Кураховское направление: Враг совершил 42 атаки вблизи Украинской, Цукурино, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. Четыре боя продолжаются.
  • Времовское направление: Оккупанты осуществили наступательные действия неподалеку Угледара, Катериновки, Водяного и Константиновки. Три атаки были отбиты, четыре штурма продолжаются.
  • Ореховское направление: Противник совершил одну неудачную попытку продвинуться вблизи Роботино.
  • Приднепровское направление: Российские войска пять раз пытались вытеснить украинские подразделения с позиций, все попытки были неудачными.

На других направлениях существенных изменений ситуация не претерпела. Украинские защитники продолжают успешно удерживать позиции и наносить врагу значительные потери.

Генштаб: 137 боєзіткнень на фронті, найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському15 сентября 2024, 22:08 • 20694 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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