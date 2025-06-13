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Генштаб: зафіксовано 113 ворожих атак, найгарячіше на Лиманському та Покровському напрямках

Київ • УНН

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Ворог активно штурмує Лиманський, Покровський, Новопавлівський та Курський напрямки. ЗСУ відбивають атаки та стримують натиск, ситуація залишається напруженою.

Генштаб: зафіксовано 113 ворожих атак, найгарячіше на Лиманському та Покровському напрямках

На даний час ворог 113 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Лиманському, Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку ворог намагається просунутися до позицій наших захисників у районі Вовчанська та Кам’янки. Одну атаку відбито, два боєзіткнення тривають. Авіація противника завдала удару КАБами по населеному пункту Скорики.

Противник з початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку поблизу Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки. На даний час точиться бій.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак у районах населених пунктів Новий Мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торське та Григорівка. Ще чотири атаки тривають до цього часу. Авіаудару зазнав населений пункт Гороховатка.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки.

На даний час на Краматорському напрямку відбулося п’ять ворожих штурмів. Ворог атакував у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Маркове, Курдюмівка та в бік Білої Гори. Дотепер триває боєзіткнення.

На Торецькому напрямку російські окупанти провели 11 штурмових дій на позиції наших захисників у районі Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки та Русиного Яру. Українські підрозділи відбили дев’ять атак, два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 35 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 33 атаки.

На Новопавлівському напрямку загарбники 16 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Одрадне, Скудне, Веселе, Бурлацьке, Новосілка та Зелене Поле. Наші воїни вже відбили десять атак. Бої не вщухають.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили атаку в районі Малинівки. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Ольгівське, Залізничне, Білогір’я, Полтавка.

На Оріхівському напрямку точиться бій в районі Нестерянки. Авіаударів зазнали Новоандріївка, Приморське, Степногірськ та Плавні.

На Придніпровському напрямку на даний час українські захисники ведуть бій з ворогом, що намагається наступати.

На Курському напрямку наші захисники відбили 17 атак загарбників, три боєзіткнення тривають. Крім того, ворог шість разів завдавав авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, та здійснив 133 артилерійських обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: за добу ліквідовано 1220 росіян та 42 артсистеми13.06.25, 07:54 • 3722 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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