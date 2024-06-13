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Генштаб: станом на 13:00 найбільше боїв відбуваються на Курахівському напрямку

Генштаб: станом на 13:00 найбільше боїв відбуваються на Курахівському напрямку

Київ • УНН

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Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 41. Причому станом на 13:00 найбільше боїв точились на Курахівському напрямку.

На фронті з початку доби вже відбулось 41 бойове зіткнення. Найбільшу активність російські війська проявляють на Курахівському, Покровському та Краматорському напрямках. Зокрема на Курахівському напрямку станом на 13:00 відбувається 7 боїв. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН

З початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Курахівському, Покровському та Краматорському напрямках.  Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 41. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують піхоту і техніку

- йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними Генштабу, ситуація по напрямках така: 

На Куп’янському напрямку ворог пробує нав’язати ініціативу поблизу Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового. Одну атаку українські воїни успішно відбили, ще три боєзіткнення – тривають. Водночас, окупанти вдарили двома КАБами по Куп’янську, ще три керовані авіаційні бомби російський агресор запустив по Іванівці. 

На Лиманському напрямку триває бій неподалік Греківки.

Сім разів від початку доби загарбники атакували на Краматорському напрямку.  Українські захисники успішно відбили п’ять штурмових дій противника. Наразі тривають боєзіткнення поблизу Нового та Андріївки. 

Не полишає наміру противник протиснути нашу оборону на Покровському напрямку.  Бої тривають в районах Новоолександрівки, Калинового та Новоселівки Першої. На даний час наші оборонці відбили тут шість ворожих атак, ще дві - тривають . 

Гаряче сьогодні на Курахівському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони відбили на даній ділянці чотири штурмові дії ворога. Ще сім боєзіткнень тривають поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки.

На Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра, агресор намагався тричі безуспішно атакувати наші позиції поблизу Кринок. Вондочас, окупанти завдали трьох ударів вісьмома КАБами в районах населених пунктів Ольгівка, Червоний Яр, Миколаївка та Берислав. 

На решті напрямків обстановка без особливих змін.  

Ще плюс 980 окупантів і 17 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога13.06.24, 07:43 • 39616 переглядiв

Тетяна Краєвська

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